Roma, trovato corpo semi carbonizzato in un camper: uomo morto in via Angelo Emo

Choc a Roma: questa mattina è stato trovato un corpo semi carbonizzato in un camper parcheggiato in via Angelo Emo, zona Prati: l'ipotesi più probabile, al momento, è che l'uomo vivesse nel mezzo andato a fuoco. Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze. La zona è stata chiusa al traffico.

Dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano visto fumo uscire dal camioncino in sosta nella carreggiata, sono arrivati i soccorsi: ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Oltre alle ambulanze, è arrivato un medico legale per capire di più sulla dinamica. La vittima - al momento - non è stata ancora identificata.

L'ipotesi al vaglio è che si trattasse di un senzatetto che, probabilmente, ha acceso qualcosa per riscaldarsi. Poi le fiamme e la morte. Il cadavere era riverso nella parte posteriore dell'autofurgone.