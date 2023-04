Vince al Superenalotto e si compra una Porsche, poi cambia idea: «Dammi i soldi o ti brucio l'autosalone»

Vince al Superenalotto, compra la Porsche ma poi si pente e chiede i soldi indietro. Accade nel milanese dove un uomo di 72 anni di Cesano Boscone il 22 marzo del 2022 è andato in una concessionaria e ha comprato una Porsche 912 d'epoca, del 1966: era il suo sogno, disse all'epoca al proprietario dell'autosalone.

La vicenda è raccontata oggi dal Corriere della Sera: l'uomo, il racconto del titolare dell'autosalone, dopo aver vinto al Superenalotto si presenta e compra l'auto, lasciando un acconto di 3.500 euro (e altri 35mila euro successivamente al proprietario dell'auto). Ma a ottobre iniziano le lamentele: «E un tarocco», dice il 72enne. Il titolare del salone racconta: «Aveva fare minaccioso, ero impaurito, ha alzato la voce e voleva i soldi: poi è andato da mio padre con un'altra persona dicendo che gli avrebbe bruciato l'attività».

La richiesta era di 4.500 euro per sistemare l'auto, che secondo lui aveva difetti, e pezzi non originali: secondo il titolare invece i pezzi erano tutti originali Porsche, ma non tutti proprio di quel modello del '66. Altrimenti l'avremmo venduta a 100mila euro, spiega. Lo scorso ottobre, dopo la richiesta dei soldi (e le presunte minacce) Cornacchio viene arrestato dopo aver preso 1.500 euro dal proprietario dell'auto, papà del titolare. Il processo è in corso.