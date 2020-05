Virus, in Lombardia oggi 42 morti (14.231 in totale). Cala il numero dei nuovi casi a Milano

Coronavirus, i dati del contagio oggi, domenica 3 maggio 2020, a Lombardia e Milano dove i contagi, purtroppo, sono in leggero aumento rispetto a ieri. Nella regione si registrano 42 nuovi morti con il totale che sale a 14.231. Dimesse oggi altre 417 persone con le terapie intensive che si svuotano di altri tredici posti.

Lombardia, i dati nel dettaglio

Sono 77.528 le persone contagiate incon un aumento di 526 nuovi casi, in linea con quello di ieri (+533) anche se con soli 7.155 tamponi (ieri 13.058). Continua a calare l'aumento dei morti che sono in totale 14.231, con 42 nuovi decessi (ieri 47), così come calano i ricoverati in terapia intensiva che sono 532 (-13). Aumentano invece i ricoveri negli altri reparti (6.609, +80). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

Milano, calano i positivi. Cala il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano. Il totale ammonta a 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano città. Ieri se ne erano registrati +249 in più nella provincia e +115 nella sola città meneghina. Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 11.453 (+59), a Brescia 13.028 (+29), a Como 3.313 (+20), a Cremona 6.106 (+18), a Lecco 2.344 (+54), a Lodi 3.047 (+30), a Monza 4.823 (+78), a Mantova 3.199 (+5), a Pavia 4.490 (+34). Invariato il numero di contagi a Sondrio 1.181, come ieri. A Varese i positivi al virus sono invece 2.783 (+68).

