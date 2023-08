Albania, la nuova meta low cost: lettini e ombrellone a 10 euro, cene di pesce a meno di 20

Aumentano i costi in Italia, in Grecia, in Spagna, in Francia. Fare una vacanza un po' ovunque in Europa è diventato proibitivo. Con l'aumento dei prezzi nelle principali destinazioni chi vuole andare in ferie senza finire sul lastrico deve ingegnarsi. E così si punta a località finora poco esplorata. Quest'anno è l'Albania a farla da padrona: valanghe di giovani e non solo, stanno partendo in un cerca di svaghi divertententi e a poco costo.

La capitale Tirana

Tirana è tra le mete preferite dagli italiani anche perché, oltre a essere bella, è estremamente conveniente: un pasto in un ristorante elegante con vino, difficilmente supera i 17-18 euro a persona. Un cocktail costa molto meno di 10 euro mentre per un soggiorno di tre notti in città per due persone si arriva a spendere sui 140 euro in un Airbnb in posizione centrale.

La storia

L'Albania è aperta ufficialmente ai turisti solo dal 1991 dopo il crollo del regime comunista, che aveva chiuso il paese agli stranieri. La sua difficile storia è raccontata dai reperti esposti in diversi musei di Tirana. E, nonostante il suo passato, oggi è una città vivace e accogliente con tanti luoghi di incontro e accoglienza cordiale. Con la funivia Dajti Ekspres si raggiunge la cima del monte Dajti dal quale si vede tutto il panorama.

I ristoranti

I ristoranti hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra quelli più segnalati dagli stessi turisti c'è Oda che serve cucina tradizionale albanese in un bellissimo cortile aperto vicino al mercato principale di Tirana. Un pasto principale vegetariano di melanzane ripiene costava solo 4,50 euro, mentre un piatto di agnello 5,50. Tra i bar e i locali dove il divertimento è assicurato, quello che va per la maggiore è il Radio Bar.

La differenza con la Puglia

Tutti elementi cha hanno fatto diventare quei luoghi come le “Maldive dell’Europa”. Esattamente come a Marina di Pescoluse, nel Salento.

Con una differenza: in Puglia un ombrellone e due lettini possono costare 50 euro al giorno, sulla costa albanese si trovano a ancora a 10-15 euro. Un gazebo deluxe in Italia raggiunge fino a 1099 euro, mentre sulle spiagge albanesi non si spendono più di 60 euro. Il paradiso effimero dei vacanzieri parsimoniosi guarda verso Corfù ed è Ksamil, dove un turista su tre è italiano. Più selvaggio della Calabria, più verde dell’Umbria, più popolare della Romagna, e con un mare simile alla Puglia, ma più pescoso e meno caro. Il governo albanese conta di chiudere la stagione con oltre nove milioni di turisti, tre in più del 2022, ma è già accertato un incremento dei visitatori superiore al 33 per cento.