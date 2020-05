Coronavirus, diretta: Usa, altri 1.225 morti in 24 ore. India, 8.000 nuovi casi in un giorno

Coronavirus, la diretta di oggi sabato 30 maggio 2020: negli Usa non si arresta il bilancio delle vittime causate dalla pandemia da Covid19, con altri 1.225 morti in 24 ore e il bilancio complessivo delle vittime che sale a oltre 102.000. Gli Stati Uniti, dunque, in 24 ore hanno registrato 1.225 nuovi decessi per coronavirus, secondo il conteggio giornaliero della Johns Hopkins University. Ciò porta a oltre 102.000 il numero totale di morti nel Paese, di gran lunga il più colpito dalla pandemia.

Dalla prima morte di Covid19 annunciata alla fine di febbraio, gli Usa hanno registrato oltre 1,7 milioni di casi. Gli esperti, tra cui l'immunologo Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca, concordano tuttavia sul fatto che questi rapporti ufficiali siano sottostimati.

Coronavirus, il governo forza e riapre tutto: ok agli spostamenti dal 3

Coronavirus. Pagelle, Regioni promosse: ma contagi alti in Lombardia

India, 8.000 nuovi casi in un giorno. L'India ha registrato 8.000 nuovi casi di coronavirus e 265 morti in un giorno. Lo riporta la Bbc. Si tratta dell'aumento di contagi più alto in 24 ore per il continente dall'inizio della pandemia. Più di un terzo dei nuovi contagiati si trova nello Stato di Maharashtra, uno dei più ricchi. Finora l'India ha registrato 173.763 casi di Covid-19 e 4.980 vittime.





Ultimo aggiornamento: 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA