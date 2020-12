Covid, la Cina ora lancia accuse. Global Times: «Virus prima in Italia che a Wuhan»

Il Global Times, tabloid in lingua inglese del Quotidiano del Popolo (organo del Partito comunista cinese), pubblica oggi un controverso articolo pubblicato sul suo sito web e titolato «L'Italia ha potenzialmente avuto un'epidemia di Covid-19 prima di Wuhan». Una serie di prove sul coronavirus trovate in Italia prima di dicembre 2019, tra cui l'ultima di un bambino di 4 anni contagiato a novembre, porta alcuni esperti a indicare che nel Paese si è verificato un focolaio di Covid prima che a Wuhan, dove il primo caso ufficiale è dell'8 dicembre. Nel secondo paragrafo, il Global Times precisa che «tuttavia, questo non indica l'Italia come l'origine del virus, poiché determinare la fonte è un lavoro complicato e difficile, che richiede una grande quantità di indagini e studi».

There is a series of evidence on coronavirus being found in #Italy before December 2019, including the latest regarding a 4-year-old boy, which some Chinese experts believe indicates that a #COVID19 outbreak occurred in Italy earlier than in China's Wuhan.https://t.co/gbji5n2CVV

— Global Times (@globaltimesnews) December 10, 2020