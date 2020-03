Coronavirus, l'Oms ai leader del G20: «Il virus può distruggerci, restiamo uniti»

«Siamo in guerra contro un virus che minaccia di distruggerci, se glielo permettiamo». È il messaggio del direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus rivolto ai leader del G20, riuniti oggi in videoconferenza per affrontare l'emergenza coronavirus. Il capo dell'Oms - riferisce un comunicato - ha accolto l'impegno dei leader a fare «tutto ciò che serve per vincere la pandemia» ed un invocato una lotta comune.

Ultimo aggiornamento: 19:35

