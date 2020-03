Coronavirus, in Spagna più morti che in Cina, negli Usa oltre mille vittime, Russia chiude voli internazionali

Coronavirus, la lotta alla pandemia è ripartita oggi dalla decisione della Russia di chiudere gli aeroporti ai voli internazionali in entrata e in uscita e dai bollettini sempre più allarmanti che arrivano dagli Stati Uniti e dalla Spagna.

Coronavirus, Giuseppe Conte: «Nuovo dl da 25 miliardi», ma l’opposizione: ci esclude

Coronavirus Italia. Aiuti anti-virus, l'Europa a pezzi. «Epidemia vicina al picco». E al Centro-Sud finirà prima

Stati Uniti

Cresce ancora l'emergenza negli Usa. Impennata di casi positivi di coronavirus nello Stato di New York: oltre 30 mila, la metà di quelli di tutti gli Stati Uniti. I morti sono 285, di cui 192 nella Grande Mela. In torale negli Usa le vittime hanno superato quota mille, 1.031 per l'esattezza. Lo riferisce il sito dell'università americana Johns Hopkins. I casi positivi invece sono 68.572.

E sono 163 morti i morti nelle ultime 24 ore, il dato peggiore da quando è esplosa l'epidemia. Sono 52.976 i casi di contagio finora accertati negli Usa. Ma il presidente Trump assicura: «Stiamo già cominciando a veder la luce in fondo al tunnel». La maggioranza repubblicana al Senato degli Stati Uniti ha annunciato oggi di aver raggiunto con i democratici e la Casa Bianca un accordo su uno «storico» piano da 2.000 miliardi di dollari per rilanciare la prima economia mondiale, colpita duramente dalla pandemia di coronavirus. «Stiamo già cominciando a veder la luce in fondo al tunnel»: lo ha detto il presidente americano Donald Trump, mentre l'epidemia del coronavirus negli Stati Uniti ha ormai superato i 52mila casi con oltre 600 morti. «Il nostro obiettivo è riaprire il Paese mentre ci avviciniamo alla fine della nostra storica battaglia contro il nemico invisibile»: lo ha ribadito Donald Trump aprendo il briefing quotidiano con la stampa della task force anticoronavirus. «Vinceremo», ha aggiunto Trump. «Lavoriamo duro per fare di Pasqua una scadenza reale».

Russia

Mosca: aeroporti aveva già ridotto i collegamenti internazionali, limitandoli a quelli della compagnia aerea nazionale Aeroflot. In Russia sono 658 i casi di contagio. Il decreto rende operativa la chiusura di numerosi luoghi pubblici. Vladimir Putin ha deciso ieri una settimana di fermo e ha rinviato il voto sulla sua riforma costituzionale per rallentare l'epidemia.

Inoltre il presidente ha annunciato che verrà introdotto «una settimana di stop» alle attività «non essenziali», dal 28 marzo al 5 aprile. «State a casa», ha detto Putin in televisione. Inoltre sarà rimandato a causa il voto nazionale sulla riforma costituzionale russa.

Coronavirus, deficit e zero tasse: così gli altri Paesi affrontano la crisi

Tokyo giù con un ritorno del pessimismo su impatti pandemia

Spagna

Sono ormai più di 3.600 i morti con coronavirus in Spagna. Ieri il Paese ha superato il numero di morti registrati in Cina a causa della Covid-19 e gli ultimi dati riportati stamani dal sito web del giornale El Pais parlano di 3.643 vittime, 49.384 casi di infezione e 5.367 persone guarite. Secondo l'edizione online del quotidiano El Mundo sono invece 3.603 le vittime e 49.573 i casi accertati, con la zona a di Madrid che resta la più colpita con 1.825 morti e 14.597 casi.

I test rapidi che la Spagna ha ordinato in Cina «non individuano i casi positivi come si sperava». Sintetizzano così il problema fonti anonime che hanno partecipato alle prime prove e a cui dà voce il giornale El Pais. Non funzionano bene, sottolinea il quotidiano, riportando le conclusioni lasciate trapelare da laboratori di microbiologia delle aziende ospedaliere spagnole. I riflettori sono puntati sui test rapidi prodotti dall'azienda cinese Bioeasy di Shenzhen. «Hanno una sensibilità del 30%, quando dovrebbe superare l'80%», scrive il giornale citando le sue fonti. E, ha detto un esperto, con «quel valore non ha senso usare questi test».

Oms

Intanto nel mondo sono stati superati i 400 mila contagi in tutto il mondo. Preoccupa in particolare la situazione Spagna. La municipalità di Madrid ha registrato 290 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore. In Italia l'Oms prevede che il picco arriverà entro la fine della settimana. E si registra anche una impennata di casi positivi di coronavirus nello Stato di New York: oltre 30 mila, la metà di quelli di tutti gli Stati Uniti. I morti sono 285, di cui 192 nella Grande Mela.

Che estate sarà? L'epidemiologo: «Avanti così fino a maggio. Addio solite vacanze»

Moody's

Moody's prevede che il pil del G20 si contrarrà quest'anno dello 0,5%, per poi accelerare al +3,2% nel 2021. Si tratta di una forte revisione al ribasso per la crescita di quest'anno, stimata da Moody's al +2,6% per il G20 in novembre. «Le economie del G20 sperimenteranno uno shock senza precedenti nella prima metà dell'anno e si contrarranno nel 2020, prima di tornare a crescere nel 2021», afferma Moody's, sottolineando di aver rivisto al ribasso le stime di crescita per il 2020. «Prevediamo che il pil del G20 si contrarrà dello 0,5% nel 2020, seguito da una ripresa al +3,2% nel 2021. Nel novembre dello scorso anno, prima dell'emergere del coronavirus, ci aspettavamo per le economie del G20 una crescita del 2,6% nel 2020».



Ucraina: stato d'emergenza

Il governo ucraino ha imposto lo stato di emergenza nel Paese per 30 giorni, prolungando le misure di isolamento fino al 24 aprile, a causa dell'epidemia di Covid-19: lo ha annunciato il premier Denis Shmigal, ripreso dall'agenzia Interfax. In Ucraina sono stati confermati 113 casi del nuovo coronavirus in 13 regioni del Paese e quattro decessi. La quarta vittima del virus in Ucraina, stando a quanto scrivono oggi i media locali, è un uomo di 68 anni morto all'ospedale di Ternopil..

Wuhan, dall'8 aprile riprendono i voli commerciali

Dall'8 aprile Wuhan ritornerà ad avere i collegamenti aerei commerciali, escludendo però sia gli internazionali sia quelli da e per Pechino. È il piano messo a punto dalle autorità locali che quanto all'Hubei, la provincia di cui Wuhan è il capoluogo, hanno fissato le tappe della ripresa dei trasporti. Da oggi, sono operativi i treni, tranne che nella città focolaio della pandemia del coronavirus; dal 28 marzo saranno anche operativi gli arrivi ferroviari a Wuhan; dall'8 aprile anche le partenze da quest'ultima.

Lockdown in India, bloccati camion carichi di cibo

Dall'alba di oggi alle frontiere a nord di Delhi si sono create colonne di camion lunghe vari chilometri. Gli automezzi, carichi di beni di prima necessità, frutta, verdura, latte e altri cibi deperibili, ma anche medicinali, provengono dagli stati confinanti a nord, il Punjab, e l'Haryana. Dopo l'annuncio del lockdown il governo centrale non ha ancora emanato norme sull'organizzazione dello spostamento dei prodotti essenziali, che è il nodo più discusso sui media indiani in queste ore. Lo stato di Delhi, come tutti gli altri del paese, ha chiuso le frontiere nei giorni scorsi, sigillandosi all'interno, e proibendo ogni ingresso, e la Polizia di frontiera ha dichiarato ai media di non sapere come comportarsi nei confronti dei camionisti che vorrebbero consegnare le derrate alimentari. Mentre tonnellate di merce rischia così di deperire lungo le strade nazionali per le alte temperature, a Delhi i mercati generali questa mattina apparivano già svuotati.

I 27 Paesi Ue: stilare roadmap per la ripresa

I leader Ue chiedono alla Commissione europea «di iniziare a lavorare alla proposta di una roadmap per la ripresa» dopo l'emergenza del coronavirus, «accompagnata da un piano d'azione». Emerge dalla bozza del documento della videoconferenza dei 27 capi di stato e di governo, che si terrà domani, di cui l'ANSA ha preso visione. I 27 Paesi dell'Ue valutano la creazione di un Centro europeo di gestione delle crisi. «Dobbiamo trarre lezione dall'attuale crisi» sul coronavirus «e iniziare a riflettere sulla resilienza delle nostre società. È arrivato il momento di mettere in campo un sistema di gestione delle crisi più ambizioso e di più ampio respiro - si legge - incluso ad esempio, un Centro europeo di gestione delle crisi».

Lagarde: valutare Coronabond

La presidente della Bce Christine Lagarde, nella videoconferenza dell'Eurogruppo di ieri, ha spinto i ministri a considerare la creazione di Coronabond sotto forma di una tantum, per aiutare l'economia della zona euro. Secondo quanto si apprende da fonti Ue, per Lagarde l'utilizzo delle Enhanced Conditions Credit Line (ECCL) del Mes è solo un passo iniziale, mentre bisognerebbe esplorare ulteriormente i Coronabond, non a tempo indeterminato ma legati soltanto per questa emergenza.

LEGGI ANCHE Coronavirus, no ai Covid-bond: sul salva Stati solo un compromesso

In arrivo in Italia un terzo team di medici cinesi

La Cina ha inviato oggi dal Fujian il terzo team di medici ed esperti in Italia, negli sforzi per contrastare la crisi del coronavirus. L'aereo, che trasporta otto tonnellate di forniture mediche donate dalla provincia sudorientale cinese - 30 ventilatori polmonari, 20 set di monitor sanitari, 3.000 tute protettive, 300.000 mascherine (più altre 20.000 del tipo N95) e 3.000 schermi facciali -, è partito alle 11:10 ora locale (le 4:10 in Italia) dal Fuzhou Changle International Airport ed è atteso a Milano alle 16:45 italiane, hanno riferito i media cinesi.

Coronavirus, Wuhan città riaperta: ma in Cina preoccupa il contagio di ritorno `

Coronavirus, gli Stati Uniti nuovo epicentro: ma Trump vuole riaprire tutto

Anche in Australia è crisi

Fino a 1,6 milioni di lavoratori stranieri con visti temporanei tra cui numerosi italiani, specie nella ristorazione, si stanno ritrovando disoccupati per le chiusure di innumerevoli aziende e bloccati in Australia, senza accesso alle coperture di sicurezza sociale come il sussidio di disoccupazione, mentre i voli internazionali continuano a chiudere. Circa il 10% dei visti temporanei per lavoratori qualificati sono stati sponsorizzati lo scorso anno dal settore alloggi e ospitalità e il 6,6% nelle costruzioni. La ministra dei Servizi Sociali Anne Ruston ha annunciato che per coloro sulla «strada per la cittadinanza» il governo ha deciso di abolire il periodo formale di attesa per diventare cittadini australiani, per consentire alle persone di avere accesso alle prestazioni sociali, osservando che circa 120 mila persone hanno presentato domanda di cittadinanza. Per le persone con visti qualificati temporanei, il ministero sta considerando «quali opzioni sono disponibili per assistere queste persone».

Ultimo aggiornamento: 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA