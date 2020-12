Covid, marito e moglie insieme da 59 anni si contagiano per un taglio di capelli e muoiono a 10 giorni di distanza

Due coniugi americani, insieme da 59 anni, sono morti a 10 giorni di distanza dopo che tutta la famiglia ha contratto il covid a causa di un taglio di capelli.

É successo a Chicago. Mike e Carol Bruno erano sposati da quasi 60 anni quando hanno perso la vita pochi giorni prima di Natale. L'uomo è morto nella serata dello scorso mercoledì, mentre sua moglie aveva già perso la vita poco più di una settimana prima. Il virus si era diffuso tra i diversi membri della famiglia dopo che una dei figli della coppia, Michelle, parrucchiera, aveva tagliato i capelli al fratello Joe nel suo appartamento alla fine di novembre.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Piaggio, Forbes USA incorona Vespa Primavera e nuovo Beverly AMERICA Covid, muore il primo deputato Usa: Luke Letlow aveva 41 anni, lascia... USA Insegnante 38enne abusa di uno studente negli Usa: incastrata da... PRIMOPIANO Il Vax Day in tutta Europa, all’Italia è destinato il 13,46% di... VIAGGIARE L'ospedale in Norvegia che sembra uscito da un film di...

Loving couple married for 59 years die 10 days apart after whole Chicago family catches covid after haircut https://t.co/Iu1nllXM6C — Daily Mail US (@DailyMail) December 30, 2020

Anche Carol, la madre dei due, era presente all'incontro che, nonostante i presidi medici utilizzati, si è rivelato essere l'inizio del focolaio familiare. Da quel momento tutti i membri della famiglia sono risultati positivi ai test.

Parlando a ABC 7 Joe, il figlio della coppia deceduta, ha detto: «Mia sorella lavora in un salone, poco prima del Ringraziamento ha ricevuto un test COVID ed è risultata negativa, io avevo bisogno di un taglio di capelli e lei ha detto: 'vengo a tagliarti i capelli così non devi venire dal salone'».

La figlia parrucchiera avrebbe così organizzato il fatale appuntamento durato 40-45 minuti, in cui Michelle dichiara di non aver abbracciato o non essersi avvicinata alla madre. «Mia sorella aveva la mascherina e tutte le finestre erano aperte» ha confermato Joe. Più tardi durante la stessa sera, la figlia parrucchiera Michelle ha iniziato a sentirsi male e tre giorni dopo anche Joe ha cominciato ad avvertire i sintomi del Covid-19.

Covid, perché in Europa è boom di casi? Dal lockdown (che non basta) al clima, cosa c'è da sapere

La madre Carol, invece, è stata ricoverata in ospedale con il Covid-19 il giorno del Ringraziamento, ma è stata successivamente dimessa a seguito del miglioramento delle sue condizioni. Due giorni dopo, però, il nuovo ricovero in ospedale e questa volta il supporto necessario del ventilatore.

Il marito Mike si è ammalato due settimane dopo il Ringraziamento. Ed un giorno dopo che suo marito è stato collegato ad un ventilatore, Carol è morta, seguita da Mike nove giorni dopo ancora.

«Non avremmo mai pensato che questo sarebbe accaduto alla nostra famiglia e invece così è stato, questo virus è davvero spietato e attacca solo in modi davvero infimi», ha detto il figlio Joe. «Ora loro sono di nuovo insieme».

Ultimo aggiornamento: 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA