Danimarca, rubata la bottiglia di vodka più cara al mondo: furto da 1,3 milioni di dollari

Furto milionario in Danimarca per una bottiglia di vodka. Un oggetto che, nel suo genere, sarebbe il più costoso al mondo: la bottiglia è ricoperta di oro bianco e giallo e sormontata da una replica dell'Aquila imperiale russa con diamanti. Il suo valore è stimato intorno a 1,3 milioni di dollari. Il furto è avvenuto in un bar di Copenaghen, il Cafe 33, dove la preziosa bottiglia era esposta da sei mesi, ha riferito la polizia danese. Si sospetta ci siano state complicità dall'interno, perché qualcuno del locale potrebbe aver aiutato i ladri.

Il valore della bottiglia, una vodka Russo Baltique, non dipende solo dall'ottima fattura dell'alcolico prodotto dalla distilleria russa Dartz Factory, famosa anche per le auto da corsa, ma appunto dall'eccentrica bottiglia che la contiene, realizzata fondendo 3 chilogrammi d'oro e 3 d'argento; ad adornare la bottiglia, poi, c'è anche una targa risalente al rally di Montecarlo del 1912. La fama di questa vodka è tale da essere addirittura apparsa in una puntata della terza stagione di House of Cards, in cui Kevin Spacey nel ruolo del presidente americano brinda con un magnate russo in un'importante cena d'affari.

Giovedì 4 Gennaio 2018, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 17:02

