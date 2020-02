Coronavirus, ricoverata a Verona cameriera dell'albergo dove ha dormito la coppia cinese contagiata

​Coronavirus, ricoverata in via precauzionale al Policlinico di Verona un'addetta dell'albergo dove ha soggiornato una notte la coppia cinese contagiata e attualmente in prognosi riservata allo Spallanzani di Roma. A chiamare i sanitari è stato il marito della donna, colpita da febbre mentre era a casa; la donna è stata portata in isolamento per essere sottoposta ai test assieme ai due figli, come prevedono i protocolli ministeriali.

Sospetto caso su bimbo sardo di 2 anni. C'è un sospetto caso di ​coronavirus a Castelsardo, nel nord Sardegna. Un bambino di 2 anni, figlio di una coppia di sardi rientrata nei giorni scorsi da Pechino, ha mostrato sintomi influenzali, con febbre e tosse e il medico di famiglia ha allertato l'unità di crisi. La famiglia è isolata in casa da ieri e oggi i medici eseguiranno i test specifici a domicilio. I risultati delle analisi si conosceranno già a fine mattinata e se saranno positivi la famiglia sarà ricoverata nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari.

Coppia cinese ricoverata allo Spallanzani a Roma: condizioni stabili. Sono invariate le condizioni della coppia cinese ricoverata da una settimana allo Spallanzani, a Roma. I due, marito e moglie, hanno superato la notte e sono ancora in terapia intensiva dopo che ieri le loro condizioni si erano aggravate. Secondo quanto si apprende l'aggravamento potrebbe rientrare nel decorso del virus che prevede anche momento di «crisi» in questo caso dovuti a difficoltà respiratorie.

Coronavirus, fuga dalla Cina. Italiani bloccati: aiutateci, non riusciamo ad andarcene

Coranavirus, tra calcetto e pizza la vita lenta dei 56 italiani in quarantena alla Cecchignola

Nave da crociera in quarantena a Hong Kong. Sono tre le persone contagiate a bordo della nave da crociera ora messa in quarantena a Hong Kong, con un totale di 1.800 a bordo. Le autorità portuali di Hong Kong hanno messo in quarantena i 1.800 passeggeri e il personale di bordo di una nave da crociera, la World Dream, perché tre suoi passeggeri, sbarcati in Cina il 24 gennaio, sono poi risultati positivi al coronavirus. La nave, che ha attraccato questa mattina nell'ex colonia, è dalla Dream Cruises Lines, controllata della Genting Kong Kong, ha spiegato Leung Yiu-hong, a capo della divisione sanitaria dell'Amministrazione portuale.

Le vittime sono 492, i pazienti guariti in Cina sono 898. I pazienti affetti da coronavirus che sono guariti e sono stati dimessi con successo dagli ospedali in Cina si sono portati a 898 (+268), mentre i morti sono saliti a quota 492 (+67 a partire da ieri), secondo gli ultimi dati aggiornati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese. La provincia dell'Hubei resta il primo e principale focolaio dell'epidemia e ha registrato finora 479 morti e 520 guarigioni, nonché 16.678 contagi sui 24.367 contati a livello nazionale.



Ultimo aggiornamento: 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA