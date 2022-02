Dona un rene e riceve una richiesta dall'ospedale di pagare oltre 13.000 dollari

L'americano Elliot Malin, di Reno, Nevada, ha vissuto diversi mesi di disagio dopo la donazione di un rene e non a causa del processo di recupero postoperatorio.

Nell'estate del 2020, Scott Kline, 28 anni, si è trasferito a Fort Worth, in Texas, per lavoro. Durante un controllo medico di routine, si è scoperto che soffriva di insufficienza renale allo stadio terminale e che i suoi reni funzionavano solo al 17%. L'attesa per il trapianto attraverso un centro medico era stimata dai tre ai cinque anni, quindi la famiglia del giovane ha contattato tutti quelli che conosceva, compreso Malin, suo amico e lontano parente. Questi è stato registrato come potenziale donatore e nel giugno 2021 i test medici hanno confermato la sua compatibilità.

Dopo aver completato tutte le fasi burocratiche della procedura, a luglio Malin e Kline hanno subito l'operazione presso il Baylor Scott & White All Saints Medical Center di Fort Worth. Secondo Malin, l'operazione è costata circa 160.000 dollari. Tuttavia, il personale dell'ospedale gli ha assicurato che non avrebbe dovuto pagare un centesimo, dal momento che l'assicuratore di Kline aveva autorizzato l'intervento chirurgico e se ne faceva carico.

«L'ospedale è stato fantastico e ha fatto di tutto per rendere la cosa il più semplice possibile», ha detto Malin alla rivista ProPublica. Tuttavia, quando è tornato a casa lo aspettava un conto. Vedendo la somma - solo $ 19,15 - non era preoccupato e ha chiamato l'ospedale. Qualche tempo dopo ne è arrivato un altro per le analisi di laboratorio, questa volta di 934 dollari. Come nel caso precedente, ha avvertito il centro medico. Ha fatto lo stesso alla fine di settembre con la terza fattura, di 13.064 dollari, dalla società NorthStar Anesthesia, che era responsabile della cura anestesiologica dell'operazione.

Ma a dicembre Malin ha trovato nella cassetta delle lettere un documento che la spaventava: un avviso che chiedeva di pagare la somma il prima possibile. «Avviso finale! Il tuo account è considerato insolvente. È importante che tu agisca immediatamente», intimava la lettera.

«Li ho chiamati e ho spiegato loro che si trattava di una donazione di rene e che non ero io la parte responsabile», ha ricordato Malin. Tuttavia, la compagnia non ha risposto fino al 19 gennaio, quando ProPublica ha contattato l'assicuratore per conoscere la sua versione.

Il giorno successivo, ha ricevuto un'e-mail dalla società, che alla fine ha confermato che non avrebbe dovuto pagare nessun conto. «A nome di NorthStar, ci scusiamo per la confusione e la preoccupazione suscita in merito a questa questione e assicuriamo che è stata risolta», si legge nel messaggio firmato dalla direttrice dell'assicurazione, Kate Stets.

Commentando la storia, Malin ha espresso preoccupazione per il fatto che casi simili potrebbero accadere a persone con meno capacità di far fronte a tali situazioni, che, a suo avviso, potrebbero rappresentare un ostacolo ai trapianti. Tuttavia, ha detto di essere felice che tutto sia finito bene.