Donna muore di Covid su un aereo pronto a decollare

Nel mese di luglio, una donna sulla trentina è morta di COVID-19 mentre era su un aereo pronto a decollare dall'Arizona per arrivare in Texas, secondo quanto è stato riferito questa settimana.

La donna - della quale non si conosce il nome, ma solo che era residente a Garland, in Texas - è morta mentre l'aereo era ancora fermo sull'asfalto in Arizona, ha riferito a BuzzFeed News Lauren Trimble, funzionario della contea di Dallas. Non è chiaro se la donna fosse a conoscenza di avere il COVID-19 al momento della sua morte e i funzionari non sono risaliti alla compagnia aerea in questione.

La donna ha accusato problemi respiratori e le è stato somministrato dell'ossigeno, ha spiegato il giudice della contea di Dallas Clay Jenkins a NBC 5 Dallas-Fort Worth. Aveva già condizioni di salute ad alto rischio, hanno detto i funzionari in un comunicato stampa. Anche se la donna è morta il 25 luglio, la contea non è stata informata che si trattava di una morte correlata al COVID-19 fino a pochi giorni fa, ha chiarito Jenkins alla stazione televisiva WFAA. La contea non ha fornito ulteriori informazioni sul caso.

