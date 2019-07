Giovane disabile picchiata brutalmente da una baby gang di ragazzine: il filmato choc sui social

Mercoledì 24 Luglio 2019, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 20:38

. Le adolescenti l'hanno attaccata alle spalle prendendola a pugni e riprendendo il tutto tra le risate delle amiche.. La vittima è scoppiata in lacrime urlando prima di cadere in terra. È successo nelle vie di Chicago, negli Stati Uniti.Il filmato, che ha superato le cinque milioni di visita si è chiuso mentre qualcuno tentava di rialzare la giovane con l'intenzione di aiutarla. Una delle amiche della ragazza ha condiviso il filmato nella speranza di ottenere "giustizia"., ha scritto. Il video nel frattempo ha attirato l'attenzione della polizia di Chicago, tra cui il portavoce Anthony Guglielmi, che lo ha definito «inquietante». «Questa clip è stata inoltrata all'Unità per le vittime speciali della polizia di Chicago ed è stata avviata un'indagine penale», ha dichiarato il portavoce.