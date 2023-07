Camionista usa TikTok alla guida e si schianta contro un'auto ferma nel traffico: uccise cinque persone

Su TikTok mentre è alla guida del camion, perde il controllo del mezzo e si schianta uccidendo cinque persone. L'incidente choc è avvenuto nello stato dell'Arizona (USA). L'autista è un 36enne, accusato di omicidio colposo. Le autorità hanno spiegato in un comunicato la dinamica dell'incidente, accertata a seguito di accurate indagini.

La difesa del camionista

L'incidente risale al 12 gennaio scorso.

L'uomo si è giustificato spiegando di aver distolto lo sguardo per un messaggio ricevuto sul telefono. «Quando ho rimesso gli occhi sulla strada era troppo tardi, il traffico davanti a me era fermo e non ho potuto fermarmi». Cinque persone sono morte sul colpo. Gli inquirenti hanno appurato che il camionista stava utilizzando TikTok durante lo schianto, avvenuto a 90 km/h.

È stato arrestato giovedì e accusato di cinque capi di omicidio colposo, quattro di messa in pericolo e uno di manomissione di prove fisiche.