Louisiana, la nebbia inghiotte l'autostrada: 7 morti e 158 auto coinvolte in un maxi incidente. Inferno sull'Interstate 55

Almeno sette persone sono morte in una serie di tamponamenti che hanno coinvolto complessivamente 158 veicoli sulla Interstate 55, vicino a New Orleans, in Louisiana. A causare l'incidente, una fitta nebbia insieme al fumo provocato da una serie di incendi scoppiati nelle paludi del sud. Lo scrive l'Ap sul suo sito.

Cosa è successo

Venticinque persone sono rimaste ferite e il numero delle vittime potrebbe aumentare; i soccorritori sono ancora al lavoro tra le automobili incastrate una sull'altra, ha detto la Polizia della Louisiana in una nota. Sui social circolano video di scene apocalittiche con un lungo tratto di strada occupato da veicoli dilaniati e bruciati, alcuni impilati uno sull'altro, altri ancora avvolti dalle fiamme.