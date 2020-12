India, misterioso morbo nell'Andhra Pradesh: un morto e 300 in ospedale. «Non è Covid»

«I pazienti mostrano un'ampia gamma di sintomi: vomitano, hanno gli occhi che bruciano, svengono e soffrono di crisi epilettiche. Non si tratta di Covid ». È quanto spiegano medici al quotidiano The Indian Express. Allarme in India per un nuovo morbo che sta colpendo un'area abbastanza vasta del Paese. Una persona ha perso la vita e quasi trecento, tra cui decine di bambini, sono state ricoverate in ospedale ad Eruru, nello stato dell'Andhra Pradesh, nel sud dell'India, durante il fine settimana, vittime di un'infezione di cui i medici non comprendono l'origine. Il Covid ha colpito duramente lo stato, che è il terzo più toccato del paese, con oltre 800mila positivi, ma il ministro alla Salute Alla Kali Krishna Srinivas ha fatto sapere in una nota che tutti gli ospedalizzati risultano negativi al coronavirus.

Srinivas ha escluso anche che la causa possa essere una contaminazione dell'acqua o dell'aria, e che si tratti di dengue o chikungunya, infezioni endemiche nello stato. Chandrababu Naidu, ex governatore e leader del partito di opposizione Telugu Desam Party in un tweet si dichiara invece sicuro: «L'incidente di Eluru è causato da agenti contaminanti; il governo deve dichiarare immediatamente lo stato di emergenza» ha scritto.

At least one person has died and 200 others have been hospitalized due to an unidentified illness in the southern Indian state of Andhra Pradesh. Since Saturday, patients have experienced symptoms ranging from nausea and anxiety to loss of consciousness. https://t.co/3eXocy0r1D

— The Associated Press (@AP) December 7, 2020