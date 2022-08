Maradona, un ristorante per Diego a Buenos Aires: scoppia la pace tra i figli e l'ex agente

Non è una questione di cuore. Ma di business, come sempre (o quasi) quando si parla di Maradona e del suo “entorno”, quel cerchio tutt'altro che magico che ha circondato Diego negli ultimi anni della sua vita. Arriva da Buenos Aires, pubblicata dal quotidiano La Nacion, la notizia dell'apertura di un ristorante dedicato a Maradona in autunno nel quartiere Belgrano, più precisamente nel polo della ristorazione ViaViva.

La notizia è un'altra, però. L'intesa con gli imprenditori Francisco Garcia Moritan e Alejandro Candioti, titolari della società Hutong Tang che gestirà il locale (l'obiettivo è aprirne altri in tutto il mondo), è stata raggiunta dai cinque figli eredi di Maradona - Dalma, Gianinna, il napoletano Diego Jr, Jana e il minore Diego Fernando rappresentato dalla madre Veronica Ojeda - e dall'avvocato Matias Morla, che ha curato gli affari del Pibe negli ultimi anni ed è ancora titolare dei diritti commerciali in virtù dell'accordo siglato il 17 agosto 2020. Proprio quel professionista contro cui i figli di Diego e il commissario dell'eredità Sebastian Baglietto si erano scagliati nei mesi scorsi con una serie di azioni legali, alle quali Morla aveva immediatamente controbattuto.

Il quotidiano La Nacion precisa che l'intesa per l'apertura del locale - contratto fino al 2040 - è stata raggiunta grazie a un accordo tra i figli e Morla. Dunque, sospensione della guerra legale iniziata dopo la morte del campione.