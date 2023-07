Ragazze ucraine creano profili fake (con l'intelligenza artificiale) per sedurre i soldati russi: «Si innamorano e ci dicono tutto»

Dedica due ore al giorno a flirtare con un uomo che odia, sperando che questo possa contribuire alla sua disgrazia. Sopporta “riflessioni” poco eleganti sulla biancheria intima delle donne, i video di lui che interroga i suoi connazionali catturati e le foto dei loro cadaveri. Di tanto in tanto, però, Angelina - nome di fantasia - riceve qualcosa di utile. Una foto di un passaporto militare, che rivela indizi su un'unità. Un filmato del soldato innamorato che guida e canta, rivelando la sua posizione. Le sue immagini del profilo generate dall'intelligenza artificiale, visibili attraverso le app di incontri pensate per gli uomini nelle aree di confine occupate, hanno attirato dozzine di soldati russi disperati nella sua trappola mortale dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Le chat

«Stiamo cercando informazioni sul numero di truppe, informazioni sulla quantità di equipaggiamento militare, il successo o l'insuccesso di alcuni attacchi, i loro problemi con il cibo e le attrezzature», spiega al Times mentre lei e la sua collega Masha - anche questo uno pseudonimo - scorrono alacremente a sinistra per rifiutare uomini in abiti civili e a destra per mettere "mi piace" ad uomini in uniforme.

Le donne, entrambe ventenni, lavorano per Molfar, una società ucraina di valutazione e analisi del rischio che ha reindirizzato gran parte dei suoi sforzi per sostenere lo sforzo bellico dall'invasione dello scorso febbraio. Alcuni dei loro rapporti virtuali con i soldati bloccati nelle trincee sono durati fino a un anno, fornendo una ricchezza di informazioni che trasmettono per essere utilizzate dall'esercito ucraino.

«Si innamorano subito»

Nessun rimorso, nessuna empatia. «Vengono nel mio paese, vogliono uccidere la mia gente, vogliono distruggere la nostra nazionalità, non vogliono che esistano gli ucraini», dice Angelina. «Anche se non credono in questa guerra, sono pronti a fare tutto questo per soldi - perché dovrei preoccuparmi delle persone che vogliono uccidermi?». Angelina è leggera e parla dolcemente. Sembra fuori posto, così indaffarata a tessere la sua ragnatela nelle finte chat. Intelligente e determinata, il conflitto per lei è un fatto personale. «Mio fratello ha combattuto ed è morto all'inizio della guerra», dice. I suoi occhi sono pieni di lacrime, ma non le lascia cadere sul viso. «Penso che tutti in Ucraina abbiano amici e parenti che sono morti. Mio padre sta combattendo ora». Angelina mostra poi le fotografie inviate dalle truppe russe nei loro goffi tentativi di romanticismo. E tra le foto immagini dell'orrore, soldati morti, mutilati, feriti, città distrutte, strade smembrate. E lei risponde alle foto nella chat. A volte è costretta a sorridere, a mostrare sarcasmo, a diventare gelida come la notte d'inverno.

L'inganno

Gli ufficiali sono generalmente troppo intelligenti per essere ingannati, ma ci sono molti giovani soldati pronti a promettere affetto eterno. «Alcuni di loro sono davvero disperati e si innamorano così tanto di noi che ci chiedono di sposarli in pochi giorni o in poche settimane», dice ridendo Masha. Maxim Korneev, per esempio, è "un ragazzo semplice" che ha rivelato di essere responsabile dell'addestramento dei soldati mobilitati. Informazioni preziosissime per Kiev. Le donne scherzano su quanto siano stupidi i loro "orchi" e su come rivelino costantemente informazioni sullo stato dell'esercito russo senza rendersene conto. «Ho chiacchierato con Maxim per un paio di mesi, questo ragazzo semplice e buffo con una faccia tonda. Faceva viaggi per addestrare soldati mobilitati nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Mi ha dato notizie fondamentali. Ed è stata la sua rovina»