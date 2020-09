Scuolabus a due piani si schianta contro un ponte: feriti 20 bambini, tre gravi

Brutto incidente ad un autobus a due piani che trasportava gli alunni di una scuola: accade nell'Hampshire, dove il mezzo ha colpito un ponte ed è stato quasi scoperchiato dall'impatto, avvenuti su Wellhouse Road. Tre bambini sono finiti in ospedale con ferite gravi, altri 13 hanno invece riportato ferite lievi, secondo quanto comunicato dalla polizia dell'Hampshire, scrive il quotidiano Independent . Nessuno dei feriti è comunque in pericolo di vita.

Il tetto dell'autobus ha subito gravi danni dopo lo scontro con un ponte, forse per via di un errore di percorso dell'autista: «Stavamo prendendo la strada sbagliata, ma nessuno di noi se n'è accorto. Poi all'improvviso siamo arrivati in cima a un tunnel», ha detto una studentessa alla Bbc . «Il tetto è crollato, tutti hanno iniziato a urlare, c'erano vetri ovunque». Tutti gli studenti coinvolti hanno un'età compresa tra gli 11 e i 16 anni.

