«Sto mangiando sopra un curriculum»: utente di Instagram scandalizza il web

Vi esto en instagram y me está ardiendo la sangre de la molestia. Esta desgracia de persona subió una historia donde alardea de estar comiendo sobre un currículum (cv) pic.twitter.com/4FVNIS5HEo — Iron-Man❄️. (@IronJose10) March 12, 2021

Un utente di Instagram, Pau Palumbo, della città argentina di Rosario, Argentina, ha pubblicato nelle sue storie una foto che si è diffusa in breve tempo, scandalizzando il Web.

Nell'immagine è possibile vedere un foglio macchiato di olio, su cui è raffigurato un piatto tipico argentino simile alla pizza, accompagnato dal testo «Sto mangiando sopra un CV che sono venuti a lasciare».

La pubblicazione ha presto causato indignazione. In risposta ai violenti commenti che il post ha ricevuto, la giovane donna ha prima detto che il curriculum era di un'amica, e in seguito ha insultato tutti coloro che l'hanno criticata. «Perché mi segui? Vuoi che mangi sopra il tuo CV o cosa? Vai a dormire», si legge nei commenti.

Tuttavia, presto la giovane ha nuovamente cambiato atteggiamento, pubblicando un lungo post su Twitter in cui denunciava che diversi utenti gli avevano inviato messaggi intimidatori e si scusava per la pubblicazione della storia. «Racconterò come sono andate le cose, perché sono stanca di ricevere minacce di morte, messaggi di uomini che mi dicono che mi cercheranno e mi violenteranno, che mi taglieranno la faccia», ha scritto Pau.

Per quanto riguarda l'immagine del curriculum, ha affermato «Sono venuti per lasciare un CV. Ho detto al ragazzo di non lasciarlo a me, di portarlo via perché nel mio lavoro non prendono le persone quando lasciano i CV».

