Una scala mobile cambia direzione e fa cadere decine di persone in una stazione ferroviaria Usa

Il malfunzionamento di una scala mobile alla stazione ferroviaria di Back Bay, a Boston, USA, ha causato la caduta di decine di persone il 26 settembre scorso. Il video dell'incidente è stato pubblicato solo recentemente dall'agenzia di trasporti Massachusetts Bay Transportation Authority.

Secondo le immagini, la scala mobile, che inizialmente stava salendo, ha invertito improvvisamente e rapidamente la sua direzione di marcia, facendo cadere gli utenti l'uno sull'altro.

Diverse persone sono rimaste ferite e nove di loro sono state portate in ospedale. Due famiglie hanno citato in giudizio l'agenzia di trasporti e Kone, la società di ingegneria incaricata della manutenzione delle scale mobili, per i danni subiti.

Un portavoce dell'MBTA ha riferito che la scala rimane fuori servizio e il guasto che ha causato l'incidente è ancora oggetto di indagine. Da parte sua, in una dichiarazione Kone, citata dai media locali, ha affermato «che l'unità di scale mobili di Back Bay, che non è stata prodotta da Kone, ha superato un'ispezione statale condotta il 30 luglio», tuttavia «non può fornire dettagli specifici in merito alle indagini in corso a causa di contenziosi in corso».