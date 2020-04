Coronavirus, Bonaccorsi (Turismo): «Questa estate andremo al mare»

Un'estate al mare. La sfida del Governo. Lo rende noto il sottosegretario del Mibact con la delega al Turismo Lorenza Bonaccorsi oggi in un'inervista che annuncia un piano strategico di "turismo di prossimità": misure di sicurezza e borghi alternativi come meta: «Andremo al mare questa estate. Stiamo lavoriamo per far sì che possa essere così». Parole che hanno un peso non indifferente in un clima da emergenza da coronavirus, che vede nel turismo italiano uno dei settori più devastati e in crisi.

Coronavirus, Ursula Von der Leyen: «Non fate piani per le vacanze estive»

Coronavirus, le guide turistiche: «Senza lavoro, ma pronte a soluzioni tra tour virtuali e donazioni di sangue»





«Ci stiamo lavorando - ha spiegato Bonaccorsi - dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l'ipotesi di un distanziamento».

Bonaccorsi ha quindi spiegato che sono allo studio misure per consentire lo sviluppo di un «turismo di prossimità» che favorisca i borghi rispetto alle aree più affollate. Il sottosegretario ha parlato anche di una «fase tre», sulla quale «cominciamo però da subito a lavorare», per il «riposizionamento strategico dal punto di vista del marketing e della comunicazione del nostro paese, che è sempre ai primi posti per il binomio gastronomia e cultura».

Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA