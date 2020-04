Coronavirus, decreto Aprile: stop licenziamenti per altri due mesi, congedi speciali fino a settembre

La tutela del lavoro, a maggior ragione adesso con il coronavirus, come prima cosa. Nel decreto Aprile che il governo si accinge a varare dovrebbe esserci lo stop ai licenziamenti per altri due mesi e congedi speciali fino a settembre.

Niente licenziamenti, probabilmente per altri due mesi. Il governo dovrebbe inserire nel prossimo decreto di aprile la proroga della sospensione dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (ad esempio ragioni inerenti all'attività produttiva, e all'organizzazione del lavoro) già inserita nel Cura Italia. La misura completerebbe il pacchetto di protezione del lavoro, che dovrebbe vedere uno stanziamento di circa 24 miliardi per il rinnovo di tutti gli ammortizzatori.

Congedi speciali. In arrivo, come annunciato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, il rinnovo dei congedi speciali e del bonus babysitter da 600 euro per aiutare i genitori con i figli a casa da scuola. Il congedo speciale, secondo quanto apprende l'ANSA, dovrebbe essere di altri 15 giorni retribuiti al 50% di cui i genitori (uno solo o dividendoli tra entrambi) potranno usufruire fino a settembre.

