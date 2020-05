Lombardia, Gallera: ​«Per infettare me bisogna trovare due persone infette». E sui social si scatena l'ironia

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, inciampa sul concetto scientifico di RT o R0, l'indice che gli epidemiologi utilizzano per misurare la diffusione di un virus nella popolazione, e finisce nel mirino dei social. Pungente l'ironia di Gene Gnocchi: «Gallera non si ferma più: una pera più una mela fa due aranc».

— Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) May 23, 2020

Gallera: «Per infettare me bisogna trovare due persone infette». Sono bastate queste poche parole sull'indice Rt a 0,50 in Lombardia per scatenare la bufera social su