Napolitano migliora costantemente, il chirurgo: «Stamani ha fatto piccola colazione»

Giorgio Napolitano migliora costantemente. Sono buone le notizie sul Presidente emerito date nell'ultimo bollettino medico del San Camillo di Roma, dove il senatore a vita è ricoverato dopo l'intervento al cuore.



«Il miglioramento clinico del presidente Emerito Giorgio Napolitano è costante: ha trascorso una notte tranquilla e questa mattina per la prima volta ha effettuato una piccola prima colazione», ha detto il professore Francesco Musumeci, che ha operato il presidente. Il «suo stato neurologico è integro ed è in buona relazione con l'ambiente», ha aggiunto, a 36 ore dall'intervento.



Il recupero post operatorio «sta procedendo al di là delle più ottimistiche previsioni», ha inoltre sottolineato Musumeci. Le «funzioni d'organo - ha detto - sono in via di normalizzazione, ha iniziato la fisioterapia con partecipazione attiva. In considerazione della complessità dell'intervento, sostituzione dell'aorta ascendente e della valvola aortica con reimpianto ossi delle arterie coronarie, e dell'età del paziente, il recupero è oltre le più ottimistiche previsioni». Per oggi non sono previsti altri bollettini medici.

Giovedì 26 Aprile 2018, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 15:17

