Coronavirus, cosa vuol dire non indossare la mascherina? Ecco l'esperimento che tutti dovrebbero vedere

Quali effetti ha una mascherina sull'epidemia di Coronavirus? Serve davvero indossarla? Per chi fosse ancora scettico - e ce ne sono tanti basta vedere le foto nelle spiagge italiane dove praticamente nessuno indossa una protezione - ecco a voi l'esperimento di Richard Davis, Direttore del laboratorio di microbiologia clinica al Providence Sacred Heart Medical Center in Spokane, Washington. Il professore ha dimostrato cosa significa indossare una mascherina. E la sua prova è diventata virale.

Movida al Pigneto a Roma, nessuna mascherina e assembramenti ai tavoli

Covid, spiagge affollate, ignorate distanze di sicurezza, gli esperti: «Così salta riapertura della scuola a settembre»

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.

Two simple demos:

First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU

— Rich Davis, PhD, D(ABMM), MLS 🦠🔬🧫 (@richdavisphd) June 26, 2020