Coronavirus, l'Oms: «Pandemia sta accelerando, più di 300mila casi nel mondo». Onu chiede cessate il fuoco globale

La pandemia da coronavirus sta accelerando. Lo dice l'Oms sottolineando che sono «più di 300mila i casi di Covid19 nel mondo. Ci sono voluti 67 giorni per arrivare ai primi centomila contagi, 11 giorni per 200mila e 4 giorni per trecentomila». Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra.

Coronavirus, Spagna: 33 mila casi e 2.182 morti, 462 più di ieri. Vicepremier ricoverata in ospedale

Avigan contro il coronavirus, l'Aifa: «Ok alla sperimentazione»

«Possiamo cambiare la traiettoria di questa pandemia - ha aggiunto - Chiedere alle persone di stare a casa è un importante modo, ma per vincere dobbiamo attaccare il virus con tattiche aggressive, testando ogni caso sospetto, isolando ogni caso accertato, tracciando e mettendo in quarantena ogni persona che vi è stata a contatto».

La priorità, secondo il direttore, è proteggere gli operatori sanitari. «Anche se facciamo tutto il resto nel modo giusto, se non diamo la priorità alla protezione degli operatori sanitari, molte persone moriranno perché l'operatore sanitario che avrebbe potuto salvare la loro vita è malato. I lavoratori della sanità possono svolgere efficacemente il proprio lavoro solo quando possono farlo in sicurezza. Continuiamo a ricevere segnalazioni allarmanti da tutto il mondo di un gran numero di infezioni tra gli operatori sanitari», ha aggiunto.

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto un cessate il fuoco globale. «La furia del coronavirus mostra la follia della guerra. Ecco perché oggi chiedo un cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo. È tempo di bloccare i conflitti armati e concentrarsi sulla vera lotta delle nostre vite. Alle parti in guerra dico: ritiratevi dalle ostilità. Non dimentichiamo che nei Paesi devastati dalla guerra, i sistemi sanitari sono crollati», ha aggiunto.



Ultimo aggiornamento: 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA