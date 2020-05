Sesso e Covid, gli esperti: «Baci più rischiosi dei rapporti. Evitare partner occasionali»

Come vivere con serenità il sesso nella fase 2? Dal 4 maggio si possono incontrare oltre ai parenti anche i findanzati, Dagli esperti della Società Italiana di Contraccezione (Sic) arrivano alcune raccomandazioni: ridurre le distanze fisiche non significa che il rischio di contagio da Covid-19 sia diminuito o scomparso: tutt’altro.

Virus, le regole del sesso per la Fase 2. «Ok baci, ma solo su labbra. Saliva contagiosa»

«Sebbene pare sia molto remota la trasmissione del virus attraverso le secrezioni vaginali o il liquido seminale – infatti soltanto in due studi il virus è stato trovato nei testicoli di un uomo e nel fluido vaginale di una donna – bisogna comunque fare attenzione e proteggersi. Il preservativo, associato alla contraccezione ormonale, rappresenta sempre un’ottima arma anche di fronte a possibilità di rischio molto basse», afferma la professoressa Franca Fruzzetti, responsabile dell’ambulatorio di endocrinologia ginecologica dell’Ospedale Universitario Santa Chiara di Pisa e Presidente SIC. La fonte di maggior contagio restano la saliva e le secrezioni delle vie aere superiori. Il bacio può essere la via di trasmissione del Covid-19. Il rischio, tuttavia, è minimo se entrambi i partner hanno rispettato le indicazioni della “Fase 1” sulle norme di contenimento e di isolamento.

Consigli e tutorial ai tempi del Covid, la bionda Tatiana sbanca su Facebook

Covid, le donne meno colpite degli uomini: responsabili ormoni e vitamina D

«Ricordarsi che il partner più sicuro è qualcuno con cui si vive o si è convissuto prima dell’isolamento. Sarebbe salutare, per il momento, evitare uno stretto contatto - incluso il sesso - con chiunque non si conosca bene. È certo che il bacio possa essere più rischioso del rapporto sessuale, ma non c’è alcuna intimità sessuale senza baci! Quindi evitiamo rapporti con chi non è il partner usuale», aggiunge il professor Salvatore Caruso, professore di Ginecologia e ostetricia presso l’Università di Catania, membro SIC e Presidente della Federazione Italiana Sessuologia Scientifica (Fiss).

«In sintesi, per coloro che hanno un partner fisso e hanno seguito le norme di igiene e distanziamento sociale, il sesso rimane sicuro e il bacio salutare. Di contro, per chi usualmente pratica una sessualità non monogama, più occasionale, il consiglio è di evitarla per salvaguardare la propria salute e quella degli altri», concludono la professoressa Fruzzetti e il professor Caruso. Sesso e Covid-19.

Ecco, in sintesi, il vademecum della Società Italiana di Contraccezione

1. Il partner più sicuro è qualcuno con cui si vive o si è convissuto prima dell’isolamento.

2. Il bacio può essere la via di trasmissione del Covid-19. Ma niente paura se la coppia ha rispettato le indicazioni della “Fase 1”.

3. Prestare maggiore attenzione all’igiene intima, prima e dopo i rapporti sessuali.

4. Meglio evitare rapporti sessuali o contatti stretti se uno dei due partner è malato o se è risultato positivo al coronavirus. In questo caso seguire le norme generali di isolamento domiciliare.

5. È bene evitare rapporti occasionali non protetti. Sebbene pillola e preservativo proteggano da malattie sessualmente trasmissibili e da gravidanze indesiderate, non difendono dal Covid.



Ultimo aggiornamento: 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA