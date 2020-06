Coronavirus, Ricciardi: «Italia verso produzione vaccino, in autunno prime dosi»

Rispetto a un vaccino contro il nuovo coronavirus, «l'Europa è molto più avanti degli Stati Uniti» e «ci stiamo organizzando affinché una parte sostanziale venga prodotto in Italia». Quindi «ci stiamo organizzando per essere tra i paesi leader». Lo ha detto, durante la trasmissione Agora Su Rai 3, Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità e Consigliere del ministro Speranza.

«Devo dire con piacere - ha aggiunto Ricciardi - che in questo caso l'Europa è avanti rispetto agli Stati Uniti», perché il vaccino che si sta sviluppando, quello che vede unita l'Università di Oxford in collaborazione con un'azienda di Pomezia, «è in una fase di sviluppo più avanzata rispetto all'altro». Rispetto ai tempi, ha concluso «se vanno le cose bene in autunno-inverno potremmo avere le prime dosi e naturalmente anche quelle per gli italiani».

Fauci: prepariamoci a nuova pandemia. In autunno ci sarà una nuova ondata della pandemia. È quanto prevede Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, principale consigliere della Casa Bianca, che in un'intervista a La Stampa invita l'Europa a sviluppare un proprio vaccino. «Esistono diversi candidati, molti sostenuti dal governo Usa, e altri indipendenti. La fase 1 dei test è stata fatta molto presto, e la 3 inizierà nella prima metà di luglio. In autunno avremo abbastanza informazioni per sapere se i vaccini sono sicuri ed efficaci. La speranza è averli disponibili per la distribuzione tra fine anno e inizio del 2021. Siamo ottimisti, in base ai dati preliminari», afferma Fauci riguardo allo sviluppo di un vaccino per il Covid-19. Quanto all'Europa e allo sviluppo di un proprio vaccino, lo scienziato Usa afferma: «Ha molti scienziati e compagnie buone, credo che dovrebbe cercare di farlo. I cinesi ci stanno provando, così come molte aziende americane, e americane-europee. La mia previsione è che avremo più di un vaccino, che potrà essere usato non solo nel paese che lo ha sviluppato, ma condividerlo con tutto il mondo».

Sul rischio di una seconda ondata della pandemia in autunno, Fauci afferma che «le future infezioni sono inevitabili. Bisogna avere personale, test e risorse per identificare i casi, isolarli e tracciare i contatti. Se lo faremo, quando avverranno le infezioni potremo evitare che diventino una seconda ondata». E se non la faremo, andrà peggio della prima? «È possibile, ma è difficile dirlo ora», replica Fauci. Sulla riapertura in corso in Italia, l'epidemiologo Usa ritiene che quanto si sta facendo «è giusto», ma «vi incoraggio ad usare prudenza.

Quando riapri devi essere pronto a rispondere ad ogni incremento, perciò servono i test», afferma. Ma perché l'Italia è stata colpita così duramente? «Avevate molti visitatori cinesi, e l'infezione si è diffusa prima che sapeste cosa accadeva. C'è stata un'inflitrazione silenziosa, soprattutto al Nord», spiega. Quando torneremo alla normalità? «È difficile prevedere, ma non quest' inverno. La soluzione vera è il vaccino, quindi non torneremo alla normalità almeno per un anno», prevede Fauci.



