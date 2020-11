Covid, quanto durerà? Il fisico Battiston: «A questo ritmo picco agli inizi di dicembre»

La curva dell'epidemia di Covid-19 in Italia sta rallentando e se questa tendenza dovesse proseguire, si potrebbe raggiungere il picco all'inizio di dicembre, dopodiché si assisterebbe ad un graduale rallentamento. Lo indicano i calcoli eseguiti dal fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento, che considerano anche gli effetti delle misure introdotte con gli ultimi Dpcm. «Usando i dati disponibili per calcolare il tasso di crescita - ha detto Battiston - possiamo estrapolare l'andamento del totale del numero degli infetti attivi nel corso delle prossime settimane. Se l'attuale tendenza di riduzione del tasso di crescita si mantiene, e il Dpcm degli inizi di novembre dovrebbe contribuire in tal senso, si prevede che a livello nazionale si raggiunga il picco agli inizi di dicembre per poi iniziare a scendere».

Lockdown, venerdì decisione sulle nuove zone rosse

Napoli, paziente Covid trovato morto in bagno all'ospedale Cardarelli. Video choc sui social

Tuttavia, ha aggiunto, «la situazione deve essere continuamente monitorata per una ottimale gestione delle risorse sanitarie del Paese». Per Battiston «una crescita esponenziale come quella di ottobre non si sarebbe potuta gestire a lungo» e le misure previste nei due Dpcm di ottobre, fortunatamente, sembrano avere ottenuto l'effetto di invertire l'andamento del tasso di crescita, mentre gli effetti dell'ultimo Dpcm si vedranno a partire dal 14-15 novembre. Le stesse considerazioni si possono fare per le singole regioni, ognuna delle quali mostra una dinamica diversa. Nel frattempo il totale nazionale dei casi continua ad aumentare al ritmo di 20-30.000 unità al giorno a causa di un andamento inerziale dell'epidemia. Se la crescita fosse continuata allo stesso ritmo, i casi sarebbero già adesso arrivati a 1,3 milioni. Attualmente, invece, sembra proseguire il rallentamento osservato dalla quarta settimana di ottobre. Dopo i valori elevatissimi di gennaio-febbraio, il lockdown in poco più di un mese, a metà aprile, ha riportato il tasso di crescita prima a zero e poi negativo - ha detto Battiston. A metà aprile, infatti, il totale dei casi positivi ha raggiunto un massimo di circa 110.000, per poi ridursi e continuare a restare negativo anche dopo la riapertura del 14 giugno».

Lockdown a Napoli? De Magistris annuncia un «provvedimento ampio» da venerdì

«Nonostante una crescita lieve - ha aggiunto - è rimasto negativo fino ai primi di agosto ed è improvvisamente raddoppiato poco dopo la settimana di ferragosto, quando si è registrata il massimo di concentrazione e movimento di persone in tutta Italia e non solo. In settembre, però, il ritmo dei contagi ha ripreso a scendere, nonostante la riapertura delle attività produttive: l'epidemia e la ripartenza sembravano potere convivere, grazie a tutte le norme del distanziamento sociale e alla minuziosa attività di tracing dei focolai». La corsa è ripresa in ottobre, quando «il tasso ha ripreso a crescere molto rapidamente». Come è accaduto? Secondo Battiston »molto probabilmente si è trattato dell'effetto diretto e indiretto della riapertura delle scuole«, avvenuta «senza avere adeguatamente organizzato l'infrastruttura complessiva, inclusi trasporti, sport di contatto e le attività sociali dei giovani in generale».





Ultimo aggiornamento: 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA