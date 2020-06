Coronavirus, virologo Crisanti: «È follia dire che non c'è più»

Non ha senso dire che il virus non esiste più, a tutti i livelli: è una follia

Andrea Crisanti, responsabile del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Alberto Zangrillo del San Raffaele di . Parola di, responsabile del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova , che in un'intervista al Corriere della Sera torna sulle dichiarazioni didel San Raffaele di Milano

Il virus clinicamente non esiste più

se il professor Zangrillo fosse andato a Vò la prima settimana di gennaio, probabilmente avrebbe detto che il virus clinicamente non esisteva. E poi si è visto quello che ha fatto. La verità - sostiene il virologo - è che sappiamo troppo poco sui suoi comportamenti per arrivare a una determinazione

.

L'epidemia non è come un terremoto o un'inondazione. È un evento dinamico, si muove nel tempo e non si possono trarre delle conclusioni definitive da una singola osservazione

precisa Crisanti che concorda invece sul fatto che Sars-CoV-2 abbia oggi una

minore capacità penetrativa

come affermato da Massimo Clementi, sempre del San Raffaele di Milano:

Se noi usiamo le mascherine e il distanziamento, si abbassa la carica virale e la capacità penetrativa scende

, conferma l'esperto. Ma è vero che il nuovo coronavirus sta mutando?

Tutti i virus mutano - risponde Crisanti - Esistono delle varianti che, come in una selezione darwiniana della specie, ma con tempi molto più veloci, si impongono sulle altre e si moltiplicano. Il problema è che non abbiamo ancora abbastanza conoscenze per dire quali siano

.



Assumendo che ci sia buonsenso da parte di tutti, con il fatto che il virus è sensibile alla temperatura, il virologo dell'università di Padova ritiene che

dovremmo avere un' estate relativamente tranquilla

. Anche perché con la bella stagione

cambiano anche le abitudini, si sta all'aperto, le micro goccioline si disidratano più rapidamente. Tutto questo naturalmente concorre a bloccare la trasmissione





Turismo, le nuove regole in spiaggia: stop alle feste, vigilare sui bambini e un metro di distanza anche in acqua



Quanto alla possibilità che i contagi possano risalire in autunno, Quanto alla possibilità che i contagi possano risalire in autunno,

è elevata e non mi farei trovare impreparato

, avverte Crisanti:

Bisognerà avere la capacità di intervenire anche nelle parti più remote d'Italia in maniera estremamente aggressiva, stile Vò Euganeo

, capitalè del modello veneto contro Covid-19.

laboratori mobili che possano fare tamponi. Ogni piccolo focolaio, una zona rossa Ci vogliono. Ogni piccolo focolaio, una zona rossa





Covid, hai la febbre a Roma e temi di essere positivo? Ecco cosa devi fare



Con l'indagine sierologica condotta a Vò, riferisce l'esperto, Con l'indagine sierologica condotta a Vò, riferisce l'esperto,

abbiamo trovato 50 persone positive al sierologico che erano sempre risultate negative ai tamponi. Questo significa che erano state infettate e avevano da tempo superato la malattia sviluppando gli anticorpi. Dai nostri calcoli, il virus è entrato in Italia alla fine della prima settimana di gennaio

, stima Crisanti che ritiene la strategia italiana per la ripartenza

un compromesso sul rischio che si ritiene accettabile dal punto di vista politico

. Fosse stato lui a decidere, però, avrebbe

preso le 2-3 regioni con più casi e avrei aspettato altre 2 settimane per vedere cosa succedeva. C'è troppa voglia di gettarsi tutto alle spalle e di ripartire come se non fosse successo nulla, quando invece il virus non è sparito

.





Come va con il governatore del Veneto Luca Zaia, dopo le polemiche sulla paternità del piano tamponi?

Ho ricevuto dei messaggi di chiarimento

, riporta lo scienziato. Che conclude con un commento sui negazionisti di Antonio Pappalardo, gilet arancioni, sostenitori dell'inesistenza di Sars-CoV-2:

È gente che vuole dare una chance al virus. Mi fanno pena e anche paura per lo sprezzo del lavoro fatto finora. Direi irresponsabili

. E poi,

ma chi è sto Pappalardo?

Ultimo aggiornamento: 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

»,