Influenza, vaccino raccomandato e gratis a bimbi e over 60. Ministero: «Anticipare a ottobre»

Partire presto, meglio a ottobre, e con i vaccini obbligatori per gli operatori sanitari. «Vista l'attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di Sars-CoV-2, si raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre» e di «offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione». È quanto si legge nella circolare del ministero della Salute sulle raccomandazioni 2020-2021 contro l' influenza firmata dal direttore del dipartimento Prevenzione del ministero Giovani Rezza. Agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie che operano a contatto con i pazienti, e gli anziani istituzionalizzati in strutture residenziali o di lungo degenza, la vaccinazione antinfluenzale «è fortemente raccomandata nella prospettiva di una iniziativa legislativa che la renda obbligatoria». Lo prevede la circolare del ministero della salute sulla prevenzione dell'influenza nella stagione 2020-21.

La vaccinazione antinfluenzale per la prossima stagione invernale, è raccomandata anche a tutti i bambini da 6 mesi a 6 anni e agli anziani a partire dai 60 anni di età. Per queste categorie, oltre a quelle già previste, si prevede la gratuità del vaccino. Lo prevede la circolare del ministero della Salute per la stagione influenzale 2020-21.

L'estensione della raccomandazione è prevista a causa dell'emergenza COVID-19, «al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d'età di maggiore rischio di malattia grave».

Coronavirus, Le Foche: «Seconda ondata a dicembre, ma sarà meno aggressiva»

«Vista l'attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di Sars-CoV-2, si raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre» e di «offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione». È cruciale, inoltre, che le Regioni e Province Autonome avviino le gare per l'approvvigionamento dei vaccini anti-influenzali al più presto, basandole su stime effettuate sulla popolazione eleggibile e non sulle coperture delle stagioni precedenti».

Coronavirus variante buona, Caruso (presidente virologi) conferma: meno aggressiva e geneticamente diversa

Riferendosi quindi ai bambini - per i quali attualmente la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata in particolari condizioni o se affetti da particolari patologie - la circolare rileva come «stante l'attuale situazione pandemica, non esistono le condizioni per condurre uno studio pilota teso a valutare fattibilità ed efficacia in pratica della vaccinazione influenzale fra i 6 mesi e i 6 anni». Per questo, il ministero rimanda alla bibliografia a oggi disponibile su protezione di comunità ed efficacia della vaccinazione influenzale in età pediatrica, «che mostra - si sottolinea - l'opportunità di raccomandare la vaccinazione in questa fascia di età, anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani nell'attuale fase pandemica». Inoltre, «al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d'età di maggiore rischio di malattia grave, la vaccinazione antinfluenzale può essere offerta gratuitamente nella fascia d'età 60-64 anni», mentre attualmente la gratuità era prevista a partire dai 65 anni.

Vaccino anti-Covid, alleanza l'Aia-Roma-Berlino-Parigi

Nella Regione Lazio sarà obbligatorio il vaccino antinfluenzale per i cittadini over 65. Lo ha deciso il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA