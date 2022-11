Sanità, Campania prima in Italia per i tempi di pagamento

«Il primato consolidato anche nell’ultimo trimestre 2022 rilevato dall’associazione delle imprese del farmaco certifica l’eccellente lavoro che complessivamente il sistema sanitario della Regione Campania sta portando avanti in questi ultimi anni anche sul tema del pagamento delle forniture». Commenta così, Tommaso Casillo, presidente di So.Re.Sa. SpA il primato di Regione Campania per velocità di pagamento delle forniture farmaceutiche. Questo, infatti, il dato fotografato nell’ultimo report pubblicato da Farmindustria in riferimento al terzo trimestre del 2022.

I dati di Farmindustria rilevano che i tempi di pagamento per le forniture farmaceutiche da parte del sistema sanitario regionale è di soli 15 giorni, dato ancora più significativo se si considera che per il periodo osservato la media italiana è di 43 giorni.

«Siamo convinti che questa sia la strada giusta e continueremo ad operare in questa direzione» ha concluso Casillo. Altro dato significativo è la media calcolata sulla media annuale. Anche in questo caso Regione Campania si conferma eccellenza nazionale con il dato di massima velocità, ovvero 15 giorni rispetto ai 45 della media nazionale.