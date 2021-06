Variante Delta, «il Green Pass non basta, viaggiate dopo due dosi»: allerta di Ciciliano (Cts)

«Il Green pass è utile, ma non infallibile». Non partite se non avete completato il percorso vaccinale. Prima e seconda dose (o un’unica iniezione per Johnson & Johnson). «Spero che i giovani ascoltino questo appello - dice Fabio Ciciliano, componente del Comitato tecnico scientifico - sia per evitare la diffusione del virus sia perché rischiamo, tra poche settimane, di trovarci con centinaia di ragazzi bloccati all’estero poiché positivi».

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati