Variante inglese Covid, la previsione degli esperti: «È destinata a diventare il ceppo dominante»

La variante inglese del Covid diventerà il ceppo dominante in questa pandemia di coronavirus: lo dice il professor Calum Semple, uno degli scienziati dell'attuale comitato scientifico del governo britannico (Sage). Secondo Semple «il virus ha il vantaggio evolutivo di trasmettersi più rapidamente, in questo modo supererà tutti gli altri ceppi». In breve: essendo più veloce e contagioso, potrebbe rapidamente soppiantare le altre varianti in circolazione. Quanto all'efficacia dei vaccini anti Covid, lo scienziato inglese ha aggiunto che non siamo ancora in grado di stabilire in che modo si comporterà il vaccino nei confronti della nuova variante inglese del Covid.

