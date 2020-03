Nasce il Comitato agenzie turismo scolastico, composto da oltre 70 agenzie di viaggi specializzate in turismo scolastico e presenti su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è arginare le difficoltà sorte con l'emergenza Coronavirus, a seguito della quale il ministero dell'Istruzione ha bloccato tutte le gite scolastiche generando così, di fatto, un boom di cancellazione dei viaggi d'istruzione almeno fino a giugno.



L'obiettivo del Comitato è «far comprendere la gravità della situazione: il rischio sempre più serio e prevedibile è quello di sfociare nella chiusura forzata di decine o centinaia di agenzie viaggi, perché costrette a rimborsare i pochi acconti ricevuti, pagando integralmente i servizi ai fornitori».



Da qui le critiche al governo nazionale per una decisione che, a detta degli esponenti del Comitato, sarebbe stata discutibile e frettolosa. Ecco allora la soluzione proposta dal Comitato: le famiglie pagheranno le penali richieste dalle agenzie in quanto contrattualmente previste (e che cercheranno di ridurle al minimo per poterle incassare il prima possibile); il governo permetterà alle famiglie di scaricare in dichiarazione dei redditi questa “spesa”, così da non gravare sulle stesse potendo contare sul gettito fiscale che le agenzie continueranno a versare se aperte; il personale delle agenzie non dovrà pesare sullo stato con disoccupazione. «L’intervento deve essere urgente e tempestivo, la parola d'ordine è reagire subito». © RIPRODUZIONE RISERVATA