Scuola, Azzolina: «A settembre si deve tornare a scuola, metà lezioni a casa»

«A settembre si deve tornare a scuola, gli studenti hanno diritto di tornare a scuola» e questo vale anche «per le scuole elementari». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a Skytg24, ribadendo la possibilità di «una didattica mista», in parte in presenza e in parte online a distanza.



«Non abbiamo mai parlato di doppi turni» per la ripresa della scuola a settembre - ha sottolineato il ministro spiegando che l'ipotesi è quella di dividere le classi: «la metà degli studenti per metà settimana» andrebbe a scuola, poi l'altra metà, e comunque si terrebbero sempre gli studenti che sono a distanza «collegati, così la socialità resta». «Se pensiamo da dove siamo partiti» la didattica a distanza «è stata un grande successo», la scuola «non era preparata».



E ancora: «Abbiamo messo a disposizione, come ministero dell'Istruzione, scuole, palestre e cortili per dare una risposta alle famiglie», «stiamo lavorando con la ministra Bonetti e altri ministri», «a breve sottoporremo il piano al Comitato Tecnico Scientifico per »dare una risposta alle famiglie« che dal 4 maggio dovranno tornare a lavorare e non sanno a chi affidare i loro bambini.

Ultimo aggiornamento: 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA