Superato il nodo del dimensionamento scolastico dei cinque istituti comprensivi, (infanzia, elementari e medie) l’amministrazione comunale di Nocera Inferiore è alle prese con le scuole superiori. Anche per i licei e gli istituti tecnici e professionali ci sono da superare ostacoli imposti dalla norma che prevede un minimo di 900 studenti per ogni istituto anche se, pare, la normativa sembra essere meno rigida e preveda un calcolo delle autonomie scolastiche a livello provinciale.

A sollecitare l’intervento dell’amministrazione comunale è stata lache ha competenza sugli istituti superiori e che ha chiesto una collaborazione per individuare più opzioni. Da delineare, dunque, un nuovo assetto che provocheràe accorpamenti con inevitabilida parte di alcuni istituti superiori. Per arrivare a scelte il meno dolorose possibile, ieri mattina il sindacoha riunito al municipio idelle scuole che rischiano di perdere la propria autonomia e che, per continuare ad esistere, devono unirsi per raggiungere la soglia minima di iscritti. «Purtroppo - dice De Maio - ci sonoanche per gli istituti superiori per un. Stiamo lavorando per raggiungere una soluzione che possa soddisfare tutti ed evitaredell’offerta scolastica cittadina».

Gli istituti a rischio, perché al di sotto del numero minimo di iscritti, sono l’alberghiero Rea e il tecnico professionale Marconi. Il primo porta in dote 615 iscritti, il secondo 740. L’idea su cui si sta lavorando è una fusione dei due istituti. Bisognerà, però, smussare gli angoli per raggiungere un accordo. Nei giorni scorsi si era anche ipotizzato di mettere insieme l’alberghiero di Nocera Inferiore con l’omologa scuola Pittoni di Pagani, progetto che non sembra aver entusiasmato i vertici dell’istituto paganese. Resterebbe, infatti, il problema della sede legale. Non è escluso, per individuare un possibile accordo, un incontro tra De Maio e il suo collega Lello De Prisco. A Pagani, tra l’altro, si era tentato anche di accorpare l’alberghiero con il liceo scientifico Mangino ma non sarebbe stata raggiunta l’intesa. Salvo, ma per il rotto della cuffia, lo storico liceo classico nocerino Vico che ha in dote 901 studenti. Godono di buona salute il liceo scientifico Sensale e il liceo Galizia.

Intanto l’ex preside Giuseppe Pannullo ha rassegnato le dimissioni dal centro studi comunale varato dall’amministrazione per definire, tra l’altro, anche la delicata questione del dimensionamento delle scuole cittadine.