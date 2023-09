Nelle prossime ore sulla scrivania del sindaco di Nocera Inferiore potrebbero arrivare le dimissioni del vice sindaco Umberto Iannotti e degli assessori Mimma Lamberti e Renato Guerritore. E Paolo De Maio potrebbe essere propenso ad accettarle individuando, poi, i sostituti mantenendo in equilibrio la maggioranza. È il nuovo scenario che potrebbe mettere fine alla vicenda delle carte prepagate Inps per l’acquisto di beni di prima necessità e di cui hanno usufruito i tre amministratori. Si supererebbe, in questo modo, una situazione di stallo politico e di imbarazzo mediatico provocato dalla decisione degli assessori di beneficiare, pur avendone diritto secondo l’ammontare del loro Isee, del bonus che attribuisce 382, 50 euro.

Secondo indiscrezioni la vicenda è all’attenzione dela cui è legato il. I vertici provinciali non avrebbero gradito la piega presa dalla vicenda e ilche continua a generare. Si parla anche di imbarazzo da parte degli altri componenti della giunta comunale. In agenda nei prossimi giorni, sembrerebbe, una conferenza stampa dei sei consiglieri comunali,che hanno denunciato la vicenda e che continuano a chiedere la rimozione degli assessori. Ma c’è anche un altro risvolto dellache riguardacheperdendone i benefici perché il postino non l’ha recapitata. Persa definitivamente perchè bisognavacon un primo acquisto entro il 15 settembre.

Una vera beffa per chi sperava di usufruire della carta prepagata per comprare beni di prima necessità. Molti di questi non sanno di essere nell’elenco dei 1663 aventi diritto. Altri, che lo hanno scoperto per caso, hanno atteso la comunicazione tramite posta, così come avevano indicato gli uffici comunali, ma le lettere non sono mai arrivate. E ai servizi sociali ne sono tornate indietro 52. «Siamo riusciti ad avvisare persone che ai servizi sociali conosciamo perché usufruiscono di altre agevolazioni ed eravamo in possesso del loro recapito telefonico - hanno spiegato dagli uffici - ma nell’elenco ci sono anche nuclei familiari sconosciuti ai servizi sociali. Ci auguriamo che possa essere data una proroga».

Nel disservizio si intravede una responsabilità del servizio di recapito postale. Infatti l’invio dell’avviso è avvenuto per posta ordinaria, quindi se il destinatario era assente nel momento in cui il postino ha bussato alla porta, la lettera doveva essere lasciata nella buca come si fa con una normale lettera. Insomma qualcosa non ha funzionato. E a pagarne le conseguenze sono state 52 famiglie. Beffate due volte.