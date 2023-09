L’idea è portare in aula, il 28 settembre, la giunta di Nocera Inferiore al completo. Giovedì prossimo, infatti, si terrà la riunione del consiglio comunale che deve approvare i conti delle società in cui il Comune è socio.

L’assemblea dovrà dare parere tecnico contabile al bilancio della Nocera Multiservizi che opera in città per la gestione rifiuti, parcheggi e cimitero. Ma la crisi, dovuta alla carta solidale dell’Inps che ha provocato le dimissioni degli assessori Mimma Lamberti, Renato Guerritore e Umberto Iannotti, ha dato al prossimo appuntamento in municipio un evidente risvolto politico. «Mi sto guardando intorno», è l’unica battuta strappata al sindaco Paolo De Maio alle prese con un lavoro che avrebbe preferito non fare: rivedere la sua squadra di governo dopo appena un anno e non per problemi di equilibri politici. «Guardarsi intorno» vuol dire esplorare i possibili migliori scenari per rimettere in asse la giunta, avere indicazioni dai gruppi politici orfani degli assessori con nomi e competenze dei candidati, riflettere e poi scegliere.

Ma è tutto in divenire. Le parti politiche, intanto, sono al lavoro per avanzare le loro proposte. Il Partito Socialista è certo di mantenere la carica di vice sindaco che era ricoperta da Iannotti. Se si decidesse di dare spazio ad un consigliere comunale la scelta ricadrebbe su Ferdinando Padovano oppure su Raffaele Salomone, in tal caso scatterebbe l’ingresso in assemblea di Gennaro Della Mura. Se, invece, si opterà per una figura terza continua a circolare il nome di Sara Ascione che è la coordinatrice cittadina socialista. Liberal, che aveva nell’esecutivo Lamberti, potrebbe optare con Fabio Ferrigno e Gennaro Capodanno che diventerebbe consigliere.

L’area più a sinistra di Nocera Città Solidale sembra puntare su Simona Pagano che prenderebbe il posto dell’ex assessore Guerritore.