Il sindaco di Solofra Nicola Moretti ha ufficializzato la nuova giunta, firmando il decreto di nomina degli assessori.

Tra le novità, ecco la delega ai fondi Pnrr e la digitalizzazione. Moretti, in larga parte, ha confermato la stessa squadra che lo ha accompagnato nel suo primo anno di amministrazione.

«Insieme abbiamo svolto un ottimo lavoro -sottolinea il primo cittadino- che ci è stato riconosciuto dai cittadini durante l’ultima elezione. Ogni rappresentante del mio esecutivo si è distinto brillantemente per competenza e capacità di risoluzione delle problematiche della nostra città. Ripartiremo da dove ci siamo fermati, continuando a rendere grande Solofra».

Dalla sospensione amministrativa con alcuni mesi di commissariamento alla ripresa del mandato amministrativo dopo le elezioni, con il ritorno al voto nelle due sezioni 3 e 5 che hanno assegnato a Moretti il 40,20% di consensi, il primo cittadino mostra una spinta in più.

Moretti intende accelerare sia per la fiducia riconfermata sia per il maggiore consenso raccolto.

In giunta confermato il vicesindaco Gaetano De Maio con la delega ai lavori pubblici, viabilità, manutenzione urbana del territorio, innovazione e decoro urbano.

Tra gli assessori ci sono: Orsola De Stefano con delega al bilancio, tributi, finanze, patrimonio, Suap, commercio, rapporti con le associazioni, programmazione e controllo, politiche giovanili, rapporti con la frazione Sant’Agata; Mariangela Vietri assessore pubblica istruzione, edilizia scolastica, mensa, attività culturali e beni, tempo libero, museo, biblioteca, pinacoteche, beni storici, servizi al cittadino e gemellaggi.

Poi Gabriele Buonanno con ambiente, verde pubblico, protezione civile e rapporti con i Comuni. L’assessore Felice Maffei si occuperà di attività produttive, industria, artigianato, promozione del territorio.

Quanto ai consiglieri, sono stati delegati Gabriele Pisano (urbanistica, trasformazione urbana, rischio idrogeologico), Gelsomina Martucci (rapporti con la frazione Sant’Andrea, polizia locale, trasporto, trasparenza e partecipazione), Aurelio Petrone (cimitero, toponomastica, pubblica illuminazione e rapporti con la comunità montana ‘’Valle dell’Irno’’), Gerardo De Stefano (sanità, politiche comunitarie, immigrazione, Pnrr), Vincenzo Penna (sport, spettacolo, rapporti con il quartiere Turci Castello e con Acer (agenzia campana per l’edilizia residenziale), innovazione, digitalizzazione ed efficientamento energetico), Loredana Attianese (politiche sociali, pari opportunità, Piano di zona A5).

Nella sede municipale di palazzo Orsini si è al lavoro anche per la convocazione della prima riunione di consiglio comunale.

La seduta si terrà probabilmente il 9 ottobre prossimo.

Tra i banchi dell’opposizione consiliare saranno delineati anche i due gruppi consiliari della minoranza rappresentati da «Solofra Libera» con Antonello D’Urso, Tony Marchesano e Gina Maffei e l’altro da «Solofra Futura» con Maria Luisa Guacci e Michele Vignola.