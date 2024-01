Salerno, acque eccellenti costanti in tutta la provincia: i dati Arpac

A livello provinciale aumentano le acque eccellenti in provincia di Caserta da 89% a 94% mentre restano costanti quelle in provincia di Napoli (86%) e di Salerno (90%). Le scarse si attestano sempre sul 3% in provincia di Caserta mentre aumentano dal 4% al 5% in provincia di Napoli e diminuiscono dal 2% all’1% in provincia di Salerno. Entro la fine di marzo, Arpac provvederà ad individuare la rete dei controlli per la stagione 2024, a definire le date dei campionamenti e ad aggiornare i profili di balneazione (pubblici sul web). Dal 1 aprile fino al 30 settembre Arpac sara quindi poi impegnata, con l’ausilio della flotta di sua proprieta gestita e coordinata dalla UO Mare, nelle attivita di campionamenti e controlli in mare e nella valutazione, verifica, pubblicazione e trasmissione dei dati ottenuti.

Su ciascuna acqua di balneazione (41 in provincia di Caserta, 148 in provincia di Napoli e 139 in quella di Salerno) i Dipartimenti provinciali costieri provvederanno al prelievo mensile (come da norma) dei campioni di acqua di mare in punti prefissati della rete e in quelli a rischio di contaminazione che saranno successivamente analizzati nei laboratori specializzati istituzionali di Arpac, secondo i relativi criteri normativi.