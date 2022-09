Agguato ad un 50enne in litoranea: l'uomo fugge e chiede aiuto ai carabinieri

Terrore a Pontecagnano. Ieri mattina sono stati esplosi colpi di pistola in litoranea contro un uomo, 50enne salernitano, che non è stato ferito ed era all’interno della sua auto nei pressi dello stabilimento balneare Ocean Beach. L’episodio è accaduto verso le 6,30 e la vittima dopo essere fuggita, o meglio essere riuscita a schivare i colpi d’arma da fuoco, ha allertato le forze dell’ordine. In litoranea sono giunte le pattuglie della compagnia dei carabinieri di Battipaglia, agli ordini del capitano Samuele Bileti, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’episodio insieme ai colleghi del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Salerno, diretto dal tenente colonello Luigi Aureli, che condurranno le indagini. La strada a ridosso del lungomare è stata chiusa al traffico e la presenza degli uomini in divisa non è passata inosservata agli automobilisti che sono stati dirottati su altre arterie stradali. Gli investigatori sono ancora a lavoro per stabilire se si è trattato di un tentativo di rapina o di un vero e proprio avvertimento nei confronti dell’uomo che ha raccontato agli investigatori di essere in auto e all’improvviso sono stati esplosi i colpi di pistola che hanno raggiunto i finestrini e li hanno mandati in frantumi. Sull’asfalto, infatti, oltre i bossoli individuati e sequestrati dagli investigatori c’erano i frammenti di vetri dei finestrini dell’auto dell’uomo finito nel bersaglio dei malviventi che fortunatamente non è rimasto ferito. Per il momento non sono trapelati molti particolari e l’unica certezza è che in litoranea ieri mattina c’è stata una sparatoria. I pochi abitanti del litorale hanno udito i colpi di pistola e qualcuno si è anche precipitato, di notte, per strada per comprendere cosa stesse accadendo. I militari subito dopo la sparatoria hanno blindato la litoranea al confine con Salerno ed hanno effettuato gli accertamenti balistici. Tra i pochi abitanti della zona dove si è verificata l’azione criminosa ieri mattina si era diffusa la notizia della sparatoria e dell’aggressione di un uomo per compiere una rapina.Gli investigatori avrebbero acquisito anche un filmato realizzato dalle telecamere di una attività commerciale che probabilmente hanno ripreso le fasi della sparatoria. «Abbiamo udito il rumore dei colpi di pistola – hanno detto - forse i banditi volevano compiere una rapina». I carabinieri hanno ascoltato il 50enne salernitano che è finito nel bersaglio dei malviventi per acquisire particolari indispensabili per chiarire l’episodio, appurare il movente e individuare gli autori dell’azione criminosa che forse avevano il volto travisato. Intanto, la scorsa notte dinanzi una discoteca sempre a ridosso della litoranea di Pontecagnano sono dovuti intervenire i carabinieri della compagnia di Battipaglia per riportare la calma tra un gruppo di giovani che stava per venire alle mani. I militari hanno evitato il peggio e non ci sono stati feriti.