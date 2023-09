I lavoratori della Fos/Prysmian, multinazionale con sede proprio a Battipaglia che produce fibre ottiche, alzano la voce nei confronti della proprietà. In un comunicato di ieri, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, circa 300, ha fatto la «chiamata alle armi».

«Siccome siamo stanchi di tutti questiche toccano le nostre, invitiamo i lavoratori a partecipare al presidio davantiSalerno, il giorno 28 settembre alle ore 10:30 per far sentire la nostra voce». Un messaggio chiaro ai vertici aziendali che domani sono chiamati al tavolo di concertazione nella sede dell’Associazione degli industriali. Il tema della discussione è la questione del blocco delle attività per tredici settimane. Una decisione che, lo scorso 14 settembre, già aveva provocato. In quella stessa data, infatti, la Fos/Prismyan ha comunicato l’intenzione attivare la cassa integrazione per «». La decisione, tuttavia, sarebbesecondo le rappresentanze sindacali: «Fermare una fabbrica di fibre ottiche per 13 settimane sotto l’aspetto tecnico è disastroso, in quanto tenere gli impianti fermi così a lungo rischia di non poterli più riavviare e dover provvedere alla sostituzione per l’eventuale ripartenza, allungando il periodo di fermo - scrivono i rappresentanti dei lavoratori - mentre sotto l’aspetto sociale, l’sarebbe disastroso per i lavoratori e l’indotto, vista anche ladi questo periodo storico».

La rsu aziendale, però, alza anche il tiro verso le scelte di politica economica nazionale: «Vogliamo far emergere che le mancate scelte dei governi italiani, di puntare sull’installazione di fibra di qualità superiore, ha fatto sì che la Fos non abbia un mercato di sbocco nazionale, al contrario di stabilimenti Prysmian in altri paesi - spiegano - in primis lo stabilimento gemello situato a Douvrin (Francia) che pur subendo un calo di mercato, continua regolarmente a lavorare per garantire le consegne per il mercato nazionale interno». Questo, tuttavia, non accontenta comunque i sindacati che sottolineano come la scelta «metterebbe a repentaglio la continuità e la sicurezza del sito produttivo». Da qui, l’invito a protestare domani sotto la sede di Confindustria.

Del resto non sarebbe la prima volta che i lavoratori dell’azienda battipagliese di fibre ottiche scendono in protesta: già nel 2022 vi furono i primi segnali preoccupanti, al punto che i sindacati chiesero anche un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico e l’intervento dell’amministrazione battipagliese.