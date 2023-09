Un uomo straniero, sabato sera, ha aggredito una giovane donna in via Italia, a Battipaglia. Tra le mani lo straniero aveva un bastone. Qualche istante dopo è stato picchiato da tre ragazzi. L’episodio è accaduto verso le 23 a pochi passi dal Municipio, sotto gli occhi di molti passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. In via Italia sono giunte le volanti e i poliziotti del commissariato di Battipaglia, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele.

I poliziotti hanno intercettato subito lo straniero con il bastone tra le mani che stava minacciando altri passanti. L’uomo è stato identificato e denunciato a piede libero mentre il bastone è stato sequestrato. Gli investigatori sono ancora al lavoro per identificare i tre aggressori che hanno malmenato lo straniero e ricostruire le fasi del violento episodio.

La polizia potrebbe contare sui filmati realizzati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza comunale che in via Italia e in altre zone del centro dovrebbero essere funzionanti. Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, sono state evitate altre aggressioni.

Purtroppo, le aggressioni e le liti in via Italia e in centro sono molto frequenti. Un mese fa sempre in via Italia si è verificata una rissa tra ragazzi: un 18enne fu ferito con i cocci di una bottiglia. Qualche settimana prima un giovane è stato accoltellato da un coetaneo. Nonostante i controlli delle forze dell’ordine, il centro e la zona della movida, dove ci sono molti locali frequentati dai ragazzi, gli episodi violenti e le risse continuano.