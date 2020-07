Non ce l’ha fatta l’anziana, investita venerdì pomeriggio in via Castaldi. Troppo gravi le lesioni interne, riportate a seguito dell’impatto. La donna, M.P. di 85 anni, è morta in nottata all’ospedale San Leonardo dopo un primo ricovero al Santa Maria dell’Olmo. Secondo le prime ricostruzioni, erano le 18 di venerdì sera, l’anziana 85enne stava attraversando via Castaldi a pochi metri dalla sua abitazione in via Filangieri. A quell’ora la strada era molto trafficata quando, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto, guidata da una donna l’ha presa in pieno. La signora sarebbe stata sbalzata in aria per poi cadere battendo la testa a terra. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118. I sanitari hanno subito immobilizzato l’anziana che non ha perso conoscenza. Poi la corsa in ospedale al Santa Maria dell’Olmo ed il trasferimento al Ruggì di Salerno. In nottata la donna è morta. Sconforto nel quartiere di via Filangieri dove l’anziana viveva. «Nonostante l’età - spiegano alcuni vicini - era una donna autonoma e molto attiva. Lo dimostra il fatto che era a passeggio da sola. Saranno ora le indagini a stabilire cosa è accaduto». Saranno gli agenti della polizia municipale a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente che ha portato alla morte dell’anziana. Tanti gli interrogativi: come mai la donna alla guida non ha visto la signora che stava attraversando? E ancora: perchè non è riuscita a frenare in tempo. I vigili hanno eseguito tutti i rilievi del caso anche se al momento non sono trapelate ancora indiscrezioni. Si presume che nelle prossime ore venga aperta un’inchiesta con la successiva iscrizione nel registro degli indagati. © RIPRODUZIONE RISERVATA