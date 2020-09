La consueta uscita per la spesa giornaliera poi sotto casa una pallonata sul viso. L’impatto è stato così violento che l’anziana è caduta ed i suoi occhiali si sono infranti. I provetti calciatori sono scappati. L’episodio che per fortuna non ha avuto grosse conseguenze è accaduto nella Piazzetta Passaro ed ha scatenato violente proteste tra i cittadini. Nelle piazze, come quella del Duomo, vanno in scena i bulli. Si tratta di giovanissimi, per lo più minorenni, che si arrampicano e bivaccano sul monumento in memoria dei Caduti a pochi passi da palazzo di città o si esibiscono in acrobazie in bici sui gradini della nuovissima piazza del Borgo Scacciaventi. Comportamenti che mettono a rischio l’incolumità di residenti e passanti come è accaduto per la signora colpita dalla pallonata. «L’episodio della signora purtroppo è uno dei tanti - spiega Giuseppe Salsano, presidente del Comitato Ordine e Quiete - Nella piazzetta ex palestra Parisi è all’ordine del giorno. I ragazzini con le bici corrono e fanno acrobazie sui gradini. La cosa peggiore è che si comportano da bulli. Rispondono a tono agli anziani e minacciano finache». E aggiunge: «Occorrono più controlli e soprattutto multe ai genitori in modo che vengano informati di quello che accade. Ma i controlli non bastano. È un problema ben più complesso che riguarda l’educazione ed i principi che vengono trasmessi a questi ragazzini. Nel caso della signora sono fuggiti». © RIPRODUZIONE RISERVATA