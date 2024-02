Salerno, custodiva la cocaina negli slip: arrestato dalla guardia di finanza

Fermato per un controllo dai finanzieri di Salerno, è stato trovato in possesso di cocaina ben nascosta negli slip e a casa. L'uomo è stato arrestato. I militari delle fiamme gialle hanno sequestrato prima trenta dosi di cocaina (per un peso complessivo di 5 grammi) nascosta negli slip, poi successivamente hanno trovato anche altri otto dosi (cinque di coca e tre di marijuana) .

L'accusa per l'uomo è di detenzione ai fini di spaccio.