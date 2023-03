Posti al mercato di Battipaglia, spunta un nuovo indagato: minaccia il testimone

Assegnazione dei posteggi fuori mercato nel Comune di Battipaglia, lpù'inchiesta si allarga e scatta un nuovo provvedimento restrittivo per Franco Falcone, all'epoca dei fatti presidente del consiglio comunale. L'accusa per lui è di abuso d'ufficio e concussione.

Nella precedente inchiesta era stato coinvolto anche un suo omonimo, nonchè parente, all'epooca dei fatti presidente del consiglio comunale di Battipaglia.

L'attuale indagato non era mai entrato nell'inchiesta ma i finanzieri hanno appurato il suo coinvolgimento anche nel tentativi di impedire al principale accusatore, Francesco Siani, di deporra in aula contro coloro che, per quella stessa indagine, soni ora a processo.